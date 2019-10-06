صندوق النقد الدولي: اقتصاد العالم خسر 340 مليار دولار في 2018 جراء الحرب التجارية

المصدر: دبي - سيد صالح

أكد صندوق النقد الدولي أن التوترات التجارية العالمية الناجمة عن الحرب التجارية المندلعة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين أدت إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال العام الماضي بنسبة 0.4% خلال العام الماضي، أي ما يعادل 340 مليار دولار.

وأصدر الصندوق أمس، نسخة مسبقة من تقريره السنوي لعام 2019. جاء التقرير تحت عنوان «عالمنا المترابط»، وتطرق إلى التوترات التجارية وتأثيرها على النمو الاقتصادي العالمي.

وتوقع التقرير أن ترتفع نسبة التراجع في النمو في نهاية العام الجاري إلى 1% في الولايات المتحدة وحدها، و1.6% في الصين. وتطرق التقرير إلى آفاق النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فأكد أن خلق المزيد من الوظائف في القطاع الخاص يعد بمثابة تحدٍ فاصل أمام اقتصاد المنطقة، ذلك أن سوق العمل بها تستقبل سنوياً ملايين من الأشخاص، في الوقت الذي تعاني فيه المنطقة أصلاً من ارتفاع معدلات البطالة.

وأوصى التقرير بتطوير قطاع قوي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكينه من الوصول إلى التمويل كخطوة أولى يتعين على المنطقة اتخاذها في سبيل التصدي لهذا التحدي.