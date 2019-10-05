المستثمرون يتخارجون من الأسهم لصالح السندات

المصدر: لندن - رويترز

أفادت بيانات أمس بأن المستثمرين العالميين واصلوا شراء السندات الحكومية والتخارج من الأسهم خلال الأسبوع الماضي، في الوقت الذي سلطت فيه بيانات أمريكية هي الأضعف في عقد الضوء على المخاوف من أن النزاع التجاري بين واشنطن وبكين يدفع قطاع التصنيع العالمي صوب الركود.

وجذبت صناديق السندات تدفقات بنحو 10.1 مليارات دولار، لتحقق مكاسب للأسبوع السابع والثلاثين على التوالي، بينما نزحت تدفقات بقيمة 6.6 مليارات دولار من الأسهم، التي تُعتبر أصولاً أعلى مخاطرة في أوقات الاضطراب الاقتصادي والسياسي، وفقاً لما ذكره «بنك أوف أمريكا ميريل لينش».