السعودية تستعيد كامل إنتاجها من النفط

المصدر: موسكو - رويترز

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن المملكة استرجعت كامل إنتاج النفط بعد هجمات على منشأتين لها الشهر الماضي، وإنها تركز حالياً على إدراج أرامكو السعودية.

وأبلغ مؤتمراً للطاقة في موسكو، أمس، أن طاقة إنتاج النفط في المملكة تبلغ 11.3 مليون برميل يومياً حالياً. مضيفاً: «كنا جميعاً على قدر التحدي، وحققنا استقراراً في طاقة الإنتاج.. نحن عند 11.3 (مليون برميل يومياً)... مازال لدينا العتاد والأدوات للتغلب على أي تحديات في المستقبل».وأضاف أن إدراج أرامكو هو حجر الزاوية في خطط السعودية لتطوير اقتصادها وتنويع موارده.