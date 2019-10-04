أدنى مستوى لنشاط قطاع الخدمات الأمريكي في 3 سنوات

المصدر: واشنطن - رويترز

تباطأ نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى في 3 سنوات في سبتمبر وسط قلق متزايد بشأن الرسوم الجمركية، في أحدث علامة على أن التوترات التجارية تقلص الزخم الاقتصادي.

وقال معهد إدارة التوريدات، أمس، إن مؤشره لنشاط قطاع الخدمات هبط إلى 52.6 الشهر الماضي، وهي أدنى قراءة منذ أغسطس 2016، من 56.4 في أغسطس.

وقال معهد التوريدات الثلاثاء، إن مؤشره لنشاط قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة هوى في سبتمبر إلى أقل مستوى منذ يونيو 2009.

والتقديرات لنمو أكبر اقتصاد في العالم للربع الثالث منخفضة عند 1.3 %على أساس سنوي. ونما الاقتصاد بوتيرة بلغت 2.0 % في الربع الثاني متباطئاً من معدل بلغ 3.1 % في الربع الأول.

وبالإضافة إلى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي تضغط على استثمارات الشركات، فإن الاقتصاد الأمريكي يفقد قوته الدافعة مع تلاشي التحفيز الذي تلقاه من حزمة تخفيضات ضريبية العام الماضي بقيمة 1.5 تريليون دولار.