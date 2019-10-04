ترامب: الحكم بحقنا في فرض جمارك ضد أوروبا «نصر جميل»

المصدر: عواصم _ رويترز

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، بما قال إنه «نصر جميل» بعد أن منحت منظمة التجارة العالمية واشنطن الضوء الأخضر لفرض رسوم جمركية على سلع من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.5 مليارات دولار سنوياً عقاباً على دعم غير مشروع لصناعة الطائرات، فيما هددت أوروبا بإجراءات انتقامية ضد واشنطن حال مضيها في تنفيذ الحكم وفرض الرسوم.

وقال ترامب على «تويتر» «الولايات المتحدة فازت بحكم قيمته 7.5 مليارات دولار من منظمة التجارة العالمية ضد الاتحاد الأوروبي، الذي ظل لسنوات يعامل الولايات المتحدة على نحو بالغ السوء بشأن التجارة، بسبب الرسوم الجمركية والحواجز التجارية وغيرهما. هذه القضية استمرت سنوات، نصر جميل!».

من جانبها أكدت الناطقة باسم الحكومة الفرنسية سيبيت ندياي أن «إجراءات انتقامية» ستفرض «بالتأكيد» على الولايات المتحدة بالتشاور مع الاتحاد الأوروبي، إذا طبقت واشنطن خلال أكتوبر عقوباتها على منتجات أوروبية أعلنت، أول من أمس.

وقال مسؤول في مكتب الممثل التجاري الأميركي: إن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً عقابية على الاتحاد الأوروبي من 18 أكتوبر.

وقالت الناطقة باسم الحكومة الفرنسية لشبكة «بي اف ام ت في» وإذاعة مونتي كارلو «كررنا دائماً أمام منظمة التجارة العالمية أننا نعتبر أنه من الأفضل التوصل إلى حلول ودية بدلاً من خوض نزاعات تجارية».

وأضافت «أشعر بالأسف لخوضنا هذه الحرب مع الولايات المتحدة لأنه عندما نحارب لا نملك فرصاً كبيرة لزيادة جماعية للنمو»، مؤكدة أن هذا الوضع «لا يجلب شيئاً لأحد».