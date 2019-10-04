تسوية بـ 100 مليون جنيه بين «إعمار مصر» وشركة حكومية

المصدر: القاهرة - رويترز

قال مجلس الوزراء المصري أمس إنه جرى توقيع اتفاق لتسوية بين «إعمار مصر» وشركة عقارية حكومية مقابل سداد 100 مليون جنيه (6.2 ملايين دولار).

وتتعلق التسوية بين الوحدة المصرية لـ «إعمار العقارية» وشركة النصر للإسكان والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال في مصر بأرض مشروع لإعمار في هضبة المقطم بالقاهرة.

وقال بيان للحكومة: «بموجب اتفاق التسوية تتنازل الشركتان محل النزاع عن دعويي التحكيم المتبادلتين بينهما وتقوم «إعمار» بسداد 100 مليون جنيه لشركة النصر تعويضاً لها» مضيفاً أن «إعمار» تلتزم في إطار التسوية بإنهاء المشروع بالكامل قبل منتصف 2028.

وأقامت «النصر» دعوى تحكيم أمام مركز القاهرة الدولي للتحكيم بحق «إعمار» لفسخ التعاقد بينهما ورفعت «إعمار» دعوى مضادة بسبب عدم إدخال المرافق وإصدار تراخيص المشروع في الوقت المحدد.