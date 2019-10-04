«أوبر» تعلن انطلاق خدمات المروحيات

المصدر: واشنطن ـ د ب أ

أعلنت شركة «أوبر تكنولوجيز» الأمريكية أمس، أنها تقدم الآن خدمات المروحية «أوبر كوبتر» في نيويورك لكل مستخدميها إلى مطار جون إف كينيدي.

وكانت هذه الخدمة التي بدأت 9 يوليو مقتصرة في السابق على أعضاء فئة بلاتينوم ودايموند. يمكن لمستخدمي أوبر استخدام خدمة «أوبر كوبتر» من الثانية ظهراً إلى السادسة مساء وتبلغ تكلفة الرحلة ذات الاتجاه الواحد من 200 إلى 225 دولاراً للشخص، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبيرغ.

ومن خلال التطبيق، يمكن للمستخدمين حجز رحلة قبل 5 أيام من القيام بها، حتى اكتمال العدد. ومثلما هو الحال مع خدمة سيارات أوبر، فإن الأسعار سوف تتغير بناء على الطلب. وسوف يتم استخدام مروحتين، للوقت الحاضر، للقيام بالرحلات.

أولاً، تقوم إحدى سيارات أوبر بنقل الركاب إلى مهبط المروحيات «داون تاون منهاتن هيليبورت». وبالنسبة للرحلات إلى مطار جون إف كينيدي، لدى أوبر نقاط التقاء محدودة أسفل شارع هوستن لنقل الركاب.