بيانات ضعيفة تهبط بالأسهم الأمريكية

المصدر: عواصم - الوكالات

انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال التعاملات أمس بعد استقرارها في بداية الجلسة، عقب صدور المزيد من البيانات الضعيفة أثارت القلق من ركود محتمل. وارتفع عدد طلبات إعانة البطالة في أمريكا بأربعة آلاف إلى 219 ألفاً في الأسبوع الماضي.

فيما كشف مؤشر «آي إس إم» لمديري المشتريات الخدمي عن القراءة 52.6 نقطة، وهي الأدنى في 3 سنوات. رغم ذلك، قلل رئيس الفيدرالي بمدينة نيويورك «جون ويليامز» من المخاوف حيال هذه البيانات، مشيراً إلى نمو الاقتصاد الأمريكي واستمرار قوة سوق العمل.

وخلال التعاملات انخفض مؤشر«داو جونز» الصناعي 1.1% أو 292 نقطة إلى 25786 نقطة، كما انخفض مؤشر «ناسداك» 6 نقاط إلى 7722 نقطة، فيما تراجع «ستاندرد آند بورز» الأوسع نطاقاً 25 نقطة إلى 2862 نقطة.

وحققت أسهم منطقة اليورو مكاسب صغيرة، بعد أن شهدت في الجلسة السابقة أسوأ موجة مبيعات في شهرين، بدعم من مكاسب لأسهم إيرباص وشركات السلع الفاخرة غطت على أحدث جولة من بيانات اقتصادية ضعيفة من منطقة العملة الأوروبية والولايات المتحدة.