«التجارة العالمية» تسمح لأمريكا بفرض رسوم على واردات من أوروبا

المصدر: جنيف - د ب أ

أصدرت منظمة التجارة العالمية حكما يسمح للولايات المتحدة بفرض رسوم على واردات من الاتحاد الأوروبي يبلغ قيمتها 7.5 مليارات دولار، في نزاع ملحمي بشأن الدعم المالي بين شركة بوينغ الأمريكية لتصنيع الطائرات وخصمها «ايرباص» التابعة للاتحاد الأوروبي.

وسمح محكمو منظمة التجارة العالمية للولايات المتحدة بفرض رسوم كبيرة على واردات الاتحاد الأوروبي بسبب الدعم المالي الأوروبي غير القانوني لشركة «ايرباص» في مايو.

وتعتزم الولايات المتحدة زيادة الرسوم على الطائرات الأوروبية والمنتجات الغذائية مثل الجبن وزيت الزيتون والبرتقال والدقيق.

ويُسمح للولايات المتحدة بزيادة الرسوم لما يصل إلى 100 % ولكن يجب عليها إلغاؤها حالما ينهي الاتحاد الأوروبي دعمه المالي.

وتقول بروكسل إن الإجراءات غير القانونية لم تعد قائمة، ولكن منظمة التجارة العالمية ما زالت بحاجة لتأكيد هذا. وحثت المفوضية الأوروبية الولايات المتحدة بالتخلي عن فرض رسوم على الاتحاد الأوروبي بعد صدور حكم منظمة التجارة العالمية.

وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون التجارة، سيسيليا مالمستروم: «الميل لتنفيذ إجراءات مضادة الآن سوف يتسم بقصر النظر ولن يكون مثمرا»، وأضافت أنه إذا ما اختارت الولايات المتحدة فرض رسوم «فسوف تدفع الاتحاد الأوروبي إلى وضع لن يكون أمامنا أي خيار آخر فيه سوى فعل الأمر نفسه».