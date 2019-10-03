انخفاض مفاجئ في المخزونات الأمريكية ينعش النفط

المصدر: سنغافورة ـ رويترز

انتعش النفط بعد تراجع أسعاره عدة أيام، بعد أن أظهرت بيانات للقطاع انخفاضا مفاجئا في مخزونات الخام الأمريكية، وطغت على أثر بيانات اقتصادية ضعيفة في الولايات المتحدة أدت لهبوط أسواق الأسهم العالمية.

وارتفع خام القياس العالمي برنت 47 سنتا أو 0.8% إلى 59.36 دولارا للبرميل خلال التعاملات ليعوض جزءا من الخسائر التي تكبدها في الجلسات الثلاث الفائتة.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54.29 دولارا للبرميل بارتفاع 67 سنتا، ما يعادل 1.3%.

وأغلق عقد خام غرب تكساس الوسيط لشهر أقرب استحقاق منخفضا عند التسوية أول من أمس للجلسة السادسة على التوالي، وهي أطول سلسلة انخفاض منذ بداية العام الجاري، بعد أن نزل نشاط التصنيع في الولايات المتحدة لأقل مستوى في 10 أعوام بسبب توترات التجارة الأمريكية الصينية التي تضغط على الصادرات.

وقلص النفط جزءا من الخسائر بعدما أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أول من أمس، تراجع مخزونات الخام الأمريكية بواقع 5.92 ملايين برميل في الأسبوع الماضي، بينما توقع المحللون زيادتها بمقدار 1.6 مليون برميل.

وأسعار النفط حاليا أقل من مستوياتها قبل هجمات 14 سبتمبر على منشأتي نفط سعوديتين مع استئناف أكبر دولة مُصدرة للخام الإنتاج بالكامل.