شبح الانكماش يدفع «وول ستريت» لأدنى مستوى في شهر

المصدر: عواصم ــ رويترز

بلغت المؤشرات الرئيسية في بورصة «وول ستريت» مستويات منخفضة جديدة في شهر عند الفتح أمس، لتواصل الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة، إذ أشار انكماش في نشاط المصانع المحلية إلى تأثر بالحرب التجارية الأمريكية الصينية الممتدة منذ فترة طويلة.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 147.18 نقطة بما يعادل 0.55 % إلى 26425.86 نقطة.

وفتح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 متراجعا 15.47 نقطة أو 0.53 % إلى 2924.78 نقطة، ونزل مؤشر ناسداك المجمع 57.55 نقطة أو 0.73 % إلى 7851.13 نقطة.

وفتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض فيما تصدرت بورصة التراجعات على خلفية تطورات جديدة تتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بينما تصاعدت المخاوف بشأن النمو العالمي بعد إصدار عدد من التقارير المتشائمة لأنشطة المصانع في منطقة اليورو والولايات المتحدة.

وتراجع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.5 %، وهو أكبر نزول في أنحاء أوروبا. كما تراجع المؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.3 %، مع تمسك مؤشر قطاع الأغذية والمشروبات بالمكاسب.

وانخفض مؤشر نيكاي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية 0.49 % ليغلق عند 21778.612 نقطة. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.42 % مسجلاً 1596.29 نقطة.