التكنولوجيا تُفقد 200 ألف وظائفهم في مصارف أمريكا

المصدر: نيويورك - وكالات

توقع تقرير صادر عــن «ويلز فارجو آند كو» أن البنوك الأمريكية ستخفض 200 ألف وظيفة على مدار العشر سنوات المقبلة بسبب الكفاءات والتقنيات التكنولوجية، وهـــو أكبر خفض لعدد العاملين في تاريخ الصناعة.

وأوضح المحلل لدى «ويلز فارجو سكيورتيز» «مايك مايو» أن الشركات المالية الأمريكية تنفق 150 مليار دولار سنوياً على التكنولوجيا وهو ما سيؤدي إلى خفض التكاليف، إذ تمثل تعويضات الموظفين نصف نفقات البنوك.

وأشار التقرير إلى أنه يتم خفض عدد موظفي المكاتب الخلفية ومراكز الاتصال والفروع بمقدار يتراوح من الخمس إلى الثلث، أما الوظائف المتعلقة بالمبيعات والتكنولوجيا والاستشارات فهي أقل تضرراً.