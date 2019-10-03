شروخ في «بوينغ إن جي»

المصدر: واشنطن، دبي - البيان، رويترز

قالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، إن على شركات الطيران فحص 165 طائرة بوينغ إن.جي في غضون 7 أيام، لظهور شروخ بهياكل عدد قليل من هذا الطراز في هيكل طائرة تخضع لتعديلات في الصين.

وقالت الإدارة إن فحوصاً تالية، أظهرت وجود شروخ مماثلة في عدد قليل من الطائرات الأخرى. وأضافت أن الطائرات التي يتم تسييرها لعدد أقل من الرحلات، ستخضع في النهاية أيضاً للفحص.

ويشمل الأمر 1911 طائرة مسجلة في الولايات المتحدة. والطائرة بوينغ 737 إن.جي، هي الجيل الثالث من الطائرة 737، وهي تسبق الطراز 737 ماكس، الذي جرى وقف تشغيله في وقت سابق لمشاكل تقنية.

وقالت بوينغ، إنها على اتصال مع شركات الطيران، التي تستخدم هذا الطراز وأنه لم يتم الإبلاغ عن أي مشكلات».

وقال متحدث باسم فلاي دبي، التي تمتلك 43 طائرة من هذا الطراز، إن الناقلة على اتصال منتظم مع بوينغ، وفي حال تطلب الأمر أي فحص على هذا الطراز، سيتم إجراؤه.