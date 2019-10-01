«فوريفر 21» الأمريكية تشهر إفلاسها

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت «فوريفر 21»، شركة الأزياء الأمريكية الشهيرة، أنها تقدمت طوعاً بطلب للبدء في إجراءات إشهار إفلاسها، وفقاً لمواد الفصل 11 من قانون إفلاس الشركات في الولايات المتحدة.

وبحسب ما نشره، أمس، موقع «بزنس انسايدر» الشبكي البريطاني، أرسلت الشركة خطاباً إلى عملائها أول من أمس، وأفادت فيه بأن هذا الإجراء سيسمح لها بمزاولة أعمالها على النحو المعتاد، وفي الوقت نفسه باتخاذ خطوات من شأنها إعادة هيكلة أعمالها. وأكدت الشركة في خطابها، أنها ليست لديها أي خطط لإنهاء أعمالها.

وجاء في الخطاب: «على العكس، فإن التقدم بطلب للحماية القانونية بعد الإفلاس يعد بمثابة خطوة مدروسة وحاسمة لوضعنا على مسار النجاح في المستقبل». وأضافت الشركة أنها تخطط لإغلاق غالبية فروعها في آسيا وأوروبا، إلا أنها ستحتفظ بفروعها في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية.