بكين تزيد تسهيلات المستثمرين الأجانب بعد القيود الأمريكية

المصدر: ■ دبي - سيد صالح

أعلن مسؤولون صينيون أنهم يبذلون جهوداً مضاعفة للتعجيل بفتح الأسواق الصينية أمام المزيد من المستثمرين الأجانب، وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى بلادهم، وذلك بعد الأنباء التي انتشرت نهاية الأسبوع الماضي بشأن اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية إلى فرض قيود على نشاط مستثمريها في الصين.

وبحسب ما نشرته أمس شبكة «سي إن بي سي» الإخبارية الأمريكية، فقد أصدرت لجنة الاستقرار المالي والتنمية بمجلس الدولة الصيني بياناً مساءً أول من أمس، جاء فيه ما يلي: «من الضرورة بمكان أن نُجري مزيداً من التوسع في فتح أسواقنا على أعلى مستوى أمام الصناعة المالية العالمية، وتشجيع كبريات المؤسسات المالية في العالم على دخول سوقنا المالية الداخلية، وتعزيز حيوية وتنافسية النظام المالي الصيني».

جاء هذا البيان في أعقاب ما تداولته وسائل الإعلام العالمية، الجمعة الماضي، من أخبار مفادها أن البيت الأبيض يدرس حالياً وضع حدود لحافظة الاستثمارات الأمريكية في الصين، من خلال عدة تدابير.

وفي سياق متصل، أكد الرئيس الأمريكي وقفته المتشددة حيال علاقات بلاده التجارية مع الصين، فغرّد عبر «تويتر» أمس قائلاً: «بعد سنوات عدة، ها هي الولايات المتحدة تستيقظ أخيراً لخطط وطموحات بكين الرامية إلى التفوق علينا كقوة اقتصادية وعسكرية عظمى ومهيمنة في القرن الــ21. إننا فائزون وسنفوز.».