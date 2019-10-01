«أرامكو» توزع 75 مليار دولار نقداً في 2020

قالت أرامكو السعودية في منشور على موقعها الإلكتروني، أمس، إنها تعتزم دفع توزيعات نقدية أساسية بقيمة 75 مليار دولار في 2020. وتستعد شركة النفط العملاقة أرامكو لطرح عام أولي محتمل في وقت لاحق من العام الحالي.

وتعمل أرامكو على جذب المستثمرين للطرح الأولي، الذي تسعى أن يقيم الشركة عند تريليوني دولار.

وقالت الوثيقة إن الشركة ستسدد «عائداً تصاعدياً متزايداً على أساس مستدام حسبما يراه المجلس».

وذكر المنشور «برنامج رسوم الامتياز التصاعدية» للشركة المحدد بنسبة 15 بالمئة عند مستوى سعر يصل إلى 70 دولاراً للبرميل و45 بالمئة عند مستوى بين 70 و100 دولار للبرميل و80 بالمئة عند تخطي ذلك. دبي - رويترز