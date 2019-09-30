قائمة أغنى أغنياء ألمانيا .. "عائلة القهوة" تتصدر

المصدر: د ب ا

أظهرت دراسة جديدة أن العائلة المالكة لشركة رايمان للقهوة هي أغنى مواطني ألمانيا بثروة تُقَدَّر بـ35 مليار يورو.

وتصدرت عائلة رايمان بذلك أحدث قائمة لمجلة "مانجر ماجاتسين" الألمانية لأغنى الشخصيات في ألمانيا، والتي نشرتها المجلة اليوم الاثنين وضمت أغنى 1001 مواطن في ألمانيا.

وتستند القائمة السنوية إلى تقديرات المجلة التي تعتمد على عوامل، بينها احتساب قيمة أصول الأسهم وأسعار إقفالها في الثالث عشر من سبتمبر.

وجاء في المركز الثاني في القائمة، ديتر شفارتس، مؤسس شركة ليدل بثروة تقدر بـ 5ر27 مليار يورو، وفي المركز الثالث جاء المستثمران سوزانه كلاتن وشتيفان كفانت، أكبر مساهمين في شركة "بي إم دبليو" بثروة تقدر بـ5ر26 مليار يورو.

يذكر أن كلاتن وكفانت تصدرا قائمة المجلة العام الماضي بثروة قدرت بـ34 مليار يورو.

وزادت ثروة عائلة رايمان بمقدار ملياري يورو مقارنة بالعام الماضي وزادت ثروة شفارتس بمقدار 5ر2 مليار يورو.

وتصدر مجلة "بيلانتس" الألمانية الاقتصادية بانتظام قائمة تضم أغنى مواطني البلاد، وتستند المجلة إلى أبحاثها الخاصة في الوثائق ولدى مديري ثروات وخبراء ماليين واقتصاديين ومحامين وممثلين للشخصيات المدرجة على القائمة.

ووضعت أحدث قوائم "بيلانتس" الصادرة منتصف الشهر الجاري، شفارتس كأغنى مواطني ألمانيا بثروة بـ5ر41 مليار يورو، وجاء في المركز الثاني والثالث العائلة المالكة لسلسلة محلات الدي نورد وفولفجانج بورشه، رئيس مجلس الإشراف على بورشه للسيارات، بثروة تقدر بـ18 مليار يورو لكل منهما.