ارتفاع الجنيه المصري مجدداً أمام الدولار

المصدر: البيان الإلكتروني

عاود سعر صرف الجنيه المصري ارتفاعه مجدداً أمام الدولار الأمريكي مع بداية الأسبوع الجاري بقيمة تتراوح ما بين قرشين إلى 5 قروش في 11 بنكاً، بعد تراجع هامشي شهده خلال تعاملات الأسبوع الماضي.



وسجل سعر صرف الجنيه في بنكا الأهلي ومصر ارتفاعاً بقيمة قرشين ليصل إلى 16.23 جنيه للشراء، و16.33 جنيه للبيع، مقابل 16.25 جنيه للشراء و16.35 جنيه للبيع الأسبوع الماضي.



وارتفع الجنيه في بنكا الأهلي الكويتي (بيريوس)، وعودة بقيمة 5 قروش ليسجل 16.22 جنيه للشراء، و16.32 جنيه للبيع.



كما صعد الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB بـ 5 قروش خلال تعاملات اليوم الأحد ليصل إلى 16.21 جنيه للشراء، و16.31 جنيه للبيع.



وسجل في البنك العربي الإفريقي الدولي، والمصرف المتحد، 16.22 – 16.21 جنيه للشراء، و16.32- 16.31 جنيه للبيع على الترتيب.



وارتفع الجنيه في بنكا المصري الخليجي، وقناة السويس بقيمة 4 قروش ليبلغ 16.23 جنيه للشراء، و16.33 جنيه للبيع.