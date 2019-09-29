السعودية تفوز في انتخابات مجلس «الإيكاو»

المصدر: الرياض - واس

فازت المملكة العربية السعودية في انتخابات مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) خلال اجتماع الجمعية العمومية رقم 40؛ إذ حققت المملكة فوزًا كبيرًا في الترشيحات للعضوية الدائمة في مجلس المنظمة إلى جانب الدول الأعضاء الدائمين في المجلس وعددها 36 دولة.

وأوضح وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني السعودية د.نبيل بن محمد العامودي أن فوز السعودية يجسّد مدى تقدير الدول الأعضاء في تلك المنظمة العالمية لأهمية دور المملكة الإيجابي وجهودها في التعامل مع معطيات صناعة النقل الجوي.

وأكد عبدالهادي بن أحمد المنصوري، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أن المملكة تفوز على التوالي منذ عام 1986م وحتى الآن في الانتخابات التي تُجرى كل ثلاث سنوات.