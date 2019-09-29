«سي إن إن»: السعودية منفتحة على السياحة العالمية

المصدر: دبي - البيان

أكدت شبكة «سي إن إن» الأمريكية أن السعودية تشهد في الوقت الحالي اهتماماً بالغاً بالنشاط السياحي، وأضافت أن المملكة باتت منفتحة تماماً على السياحة العالمية، وتفتح أبوابها على مصراعيها أمام السياح من مختلف أنحاء العالم.

ونشرت الشبكة، أمس، تقريراً عن طموح السعودية في قطاع السياحة. وأكد التقرير أن السعودية تسعى جاهدة إلى إعادة تقديم نفسها للعالم الخارجي وجهةً بارزةً للسياحة والسفر. وفي تقرير آخر، ذكرت الشبكة أن التأشيرة السياحية، التي أعلنت عنها المملكة أخيراً، ستشكّل داعماً قوياً للاقتصاد السعودي الجديد، وستسهم في مسيرة التنوع الاقتصادي بالمملكة.

ونقلت «سي إن إن» عن أحمد الخطيب، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث السعودي، قوله: «لا نقتصر على فتح أبوابنا للزوار فقط، بل نرحب أيضاً بالمُستثمرين في القطاع من سيدات ورجال الأعمال».