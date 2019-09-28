«أرامكو» تستعين بأول شركة يابانية في طرح أسهمها

المصدر: دبي ـ البيان

عينت شركة «أرامكو» السعودية شركة «إس إم بي سي نيكو سيكيورتيز» اليابانية لخدمات الوساطة في بيع الأوراق المالية للمشاركة في صفقة طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي، لتكون بذلك أول شركة يابانية تشارك في الصفقة المُنتَظَرَة، وفقاً لما نشرته «رويترز» للأنباء نقلاً عن مصادر مطلعة.

وأفادت الوكالة بأن اختيار الشركة اليابانية جاء في ظل تكهنات بشأن «بورصة طوكيو للأسهم» كوجهة عالمية محتملة لإدراج أسهم الشركة النفطية العملاقة. ولم يعلق المتحدث الرسمي باسم «إس إم بي سي نيكو سيكيورتيز» على الخبر المتداول.

وأضافت الوكالة بأن مجموعة «جابان إكستشينج جروب» والتي تمتلك «بورصة طوكيو للأسهم»، قد خاطبت «أرامكو» بشأن عقد اجتماع مُحتَمَل بين الجانبين. وأضافت أنه من المنتَظَر أن يقوم مسؤولون في «أرامكو» بزيارة إلى طوكيو خلال الشهر المقبل.