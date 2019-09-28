تهاوي الثقة في اقتصاد منطقة اليورو

المصدر: بروكسل - رويترز

أظهرت بيانات رسمية أمس أن المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو تهاوت في سبتمبر مع ضغط التوترات التجارية على الثقة في الصناعة على الرغم من أن المعنويات تحسنت في الخدمات ما يبدد المخاوف بشأن امتداد التراجع إلى أكبر قطاع اقتصادي بالمنطقة.

وقالت المفوضية الأوروبية إن مؤشرها الشهري للمعنويات الاقتصادية في دول منطقة اليورو انخفض في سبتمبر إلى أدنى مستوياته في نحو 5 سنوات عند 101.7 نقطة من 103.1 في أغسطس. ويفوق الانخفاض كثيراً متوسط توقعات السوق لهبوط طفيف إلى 103.0 نقاط في مؤشر جديد على تباطؤ النشاط الاقتصادي في منطقة العملة الموحدة.

وتُظهر البيانات أن المؤشر حالياً فوق متوسطه في الأجل الطويل بقليل وعند أدنى مستوياته منذ فبراير 2015. وقال مسح المفوضية إن هبوط الثقة في منطقة اليورو ناجم عن «تدهور كبير» للثقة في الصناعة إذ تعاني المصانع بالمنطقة والتي تقودها الصادرات من توترات التجارة.