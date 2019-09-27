السعودية توقع اتفاقيات بـ 100 مليار ريال مع شركات سياحية

المصدر: وام

وقعت السعودية اليوم عددا من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع شركات استثمارية محلية وعالمية في قطاع السياحة بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 100 مليار ريال.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والهيئة العامة للاستثمار وقعت مذكرة تفاهم في هذا الصدد مع شركة ماجد الفطيم بقيمة 20 مليار ريال وبواقع فرص وظيفية تصل إلى 12,000 فرصة وظيفية وذلك لبناء سوق تجاري وترفيهي حيث تتوفر فيه أكبر حلبة جليد مغلقة للتزلج وحديقة للثلج .

وشملت مذكرات التفاهم والإتفاقيات التي وقعت مجالات مشاريع استثمارية في القطاع العقاري ممثلة في الفندقة والترفيه إلى جانب قطاع الأغذية والمشروبات وإدارة المرافق وتقديم الخدمات وتصميم ملاعب جولف ومجالات النقل واطلاق الرحلات التجارية .

وتمثل مذكرات التفاهم والإتفاقيات التي تم الإعلان عنها اليوم في فندق الريتز كارلتون بالعاصمة الرياض الفرص الواعدة في القطاع السياحي بالمملكة، كما تعكس الإمكانات الكبيرة التي يقدمها هذا القطاع محليًّا وعالميًّا.

وكشف معالي أحمد الخطيب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن مذكرات التفاهم والإتفاقيات الموقعة هي باكورة الفرص الاستثمارية القادمة في قطاع السياحة السعودي .. لافتًا إلى أن قطاع السياحة في المملكة هو القطاع الأكثر نموًّا في العالم مما يسمح لتأسيس شركات عالمية أخرى لما تتميز به المملكة من معالم وثقافة وجمال طبيعي.

يُشار إلى أن مذكرات التفاهم والإتفاقيات التي وقعت اليوم هي أحد محققات رؤية السعودية 2030 في زيادة العائدات غير النفطية وتنويع الاقتصاد الوطني وذلك مستهدفة زيادة عدد السياح داخليًّا وخارجيًّا إلى 100 مليون سائح بحلول عام 2030، سعيًا في زيادة مساهمة القطاع السياحي في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 10% مقارنة بالنسبة الحالية البالغة 3% إضافة إلى خلق مليون فرصة وظيفية .

وتأتي هذه الخطوة في سياق سلسلة الإصلاحات الاقتصادية الواسعة التي تنفذها المملكة لجذب الاستثمارات النوعية إلى السوق السعودي إذ أعلنت الهيئة العامة للاستثمار مؤخرًا عن إصدار 291 رخصة استثمار أجنبي خلال الربع الثاني من عام 2019، ما يعادل أكثر من الضعف مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، وبزيادة نسبتها 103% مقارنة مع الربع الأول من عام 2019، بمعدل 5 رخص استثمار أجنبي تصدر يوميًّا.