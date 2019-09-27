طفرة في إصدار سندات اليورو بالمنطقة

المصدر: دبي-وائل الخطيب

زادت عمليات إصدار سندات اليورو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوتيرة قياسية، حيث إن التيسير النقدي العالمي يدفعهم إلى استغلال أقل تكاليف التمويل التي عهدوها على الإطلاق، وفق تقرير نشرته بلومبرغ أمس.وباعت أبوظبي سندات بقيمة 10 مليارات دولار في أول صفقة دولية لها منذ عامين، بينما أصدرت البحرين 2 مليار دولار من الديون التقليدية والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وجمعت المؤسسات السيادية والشركات من المنطقة حوالي 85 مليار دولار من الأوراق المالية المقومة بالدولار واليورو هذا العام. وكانت أرامكو من أكبر المصدرين، في حين دخلت كل من مصر، وعمان والسعودية السوق أيضاً، وقد تبيع الأخيرة المزيد من سندات اليورو قبل نهاية 2019، وفقاً لمذكرة بحثية من خبير مورجان ستانلي الاستراتيجي «جايبران كورانا» الذي قال أيضًا إن دبي قد تفكر في أول صفقة لها منذ أواخر عام 2016.