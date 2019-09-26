المركزي المصري يخفض سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي

المصدر: البيان الإلكتروني





خفض البنك المركزي المصري اليوم الخميس أسعار الفائدة الرئيسية للشهر الثاني على التوالي، بعد أن تراجع التضخم بدرجة أكبر ومع قيام بنوك مركزية في أنحاء العالم بتيسير السياسة النقدية.

وتقرر خفض أسعار الإيداع والإقراض لأجل ليلة واحدة 100 نقطة أساس إلى 13.25 بالمئة و14.25 بالمئة على الترتيب، وفقا لوكالة رويترز.

وقال البنك المركزي في بيان إنه خفض الفائدة بعد أن تراجعت معدلات التضخم إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ست سنوات.

وقال إن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والتداعيات السلبية لتوترات التجارة على فرص النمود دفعت البنوك المركزية في أنحاء العالم إلى خفض تكاليف الاقتراض، مما أثر أيضا على قرار البنك المركزي المصري.

كانت أرقام التضخم لشهر يوليو جاءت أقل كثيرا من التوقعات، ونزل الرقم العام في أغسطس إلى أقل مستوياته في ست سنوات عند 7.5 بالمئة. كان معدل التضخم الرئيسي بلغ أعلى مستوياته للعام 2019 عندما سجل 14.4 بالمئة في فبراير .