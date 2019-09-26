سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار

المصدر: وكالات

شهدت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري هدوءاً نسبياً خلال تعاملات اليوم الخميس، في ختام التعاملات الأسبوعية في عدد من البنوك العاملة في مصر.

وتراجع الدولار بأكثر من جنيه واحد و50 قرشا منذ بداية العام الحالي.

وطبقا لآخر تحديث، استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر؛ ليسجل 16.25 جنيها للشراء، و16.35جنيها للبيع، كما استقر سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي، ليسجل 16.25 جنيها للشراء، و16.35 جنيها للبيع.

في حين ارتفع سعر الدولار في البنك الأهلي اليوناني واحد قرش ليسجل 16.26 جنيها للشراء، و16.36 جنيها للبيع.

جدير بالذكر أن البنك المركزي يبحث اليوم تحديد أسعار الفائدة، ويتوقع مصرفيون أن تنخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي وذلك بعد انخفاض معدلات التضخم في الشهور الأخيرة.