«الإسلامي للتنمية» يعتزم بيع صكوك بـ1.5 مليار دولار

المصدر: دبي ـ رويترز

يتجه البنك الإسلامي للتنمية ومقره جدة لجمع 1.5 مليار دولار من بيع صكوك لأجل خمس سنوات وفقاً لوثيقة اطلعت عليها رويترز.

وتعرض المؤسسة المالية الحاصلة على تصنيف AAA عائداً على المستثمرين يعادل 50 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة، وفقاً للوثيقة الصادرة عن أحد البنوك التي تقود العملية.

وجرى تعيين سيتي والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وبنك الخليج الدولي وإتش.إس.بي.سي وإل.بي.بي.دبليو وآر.إتش.بي انفستمنت بنك بيرهاد وسوسيتيه جنرال وبنك ستاندرد تشارترد لترتيب العملية.