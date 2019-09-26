جورجيفا أول رئيسة لصندوق النقد من اقتصاد ناشئ

المصدر: واشنطن - رويترز

وافق مجلس مديري صندوق النقد الدولي أمس على تعيين الخبيرة الاقتصادية كريستالينا جورجيفا في منصب المدير التنفيذي لمدة 5 سنوات، لتصبح أول شخص من الاقتصادات الناشئة يترأس تلك المؤسسة المالية الدولية.

وجورجيفا سياسية من يمين الوسط نشأت في بلغاريا تحت الحكم الشيوعي، واكتسبت سمعة دولية أثناء عملها في البنك الدولي، حيث حصلت على إجازة من منصبها كرئيس تنفيدي أثناء عملية ترشحها لرئاسة صندوق النقد .

وعملت جورجيفا أيضاً في المفوضية الأوروبية، حيث لعبت دوراً بارزاً في مساعي المساواة بين الجنسين والحملة العالمية لمكافحة تغير المناخ.

وجورجيفا سياسية تنتمي ليمين الوسط نشأت في بلغاريا في ظل الحكم الشيوعي وبنت لنفسها سمعة أثناء عملها في البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، بالعناد في إبداء الرأي والدفاع عن المساواة بين الجنسين والاضطلاع بدور قيادي في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.