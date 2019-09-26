«أرامكو» تستعيد كامل قدرتها قبل الموعد

المصدر: عواصم ـ وكالات

أكدت مصادر عاملة في قطاع النفط أن السعودية استعادت، بصورة أسرع من المتوقع، قدرتها الإنتاجية الكاملة، بعدما كانت تراجعت بصورة كبيرة من جراء الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها منشآت لشركة أرامكو مؤخراً.

وأوضحت المصادر أن الشركة استعادت قدرتها الإنتاجية إلى ما يفوق 11 مليون برميل يومياً، قبل أسبوع من الموعد الذي كانت السلطات حددته لذلك.

وذكرت وكالة «بلومبرج» للأبناء أن هذا الانجاز، ساعد على تراجع سعر النفط الخام بنحو 1.7% في لندن، وتظهر أن المملكة على طريقها لإنهاء أسوأ اضطراب في إنتاجها النفطي في التاريخ. ومنذ الهجمات، ظلت أرامكو تعمل بجد من أجل استعادة مستويات الإنتاج مع الحفاظ في الوقت نفسه على مستويات الإمدادات لعملائها من خلال السحب من المخزونات وغير ذلك.

وقالت المصادر المطلعة على معلومات قدمتها أرامكو لمحللين اقتصاديين أمس إنه تم استعادة مستوى إنتاج ما قبل الهجوم في منشأة بقيق إلى 4.9 ملايين برميل في اليوم، ومنشأة خريص عند 1.3 مليون برميل في اليوم.

وكانت هناك توقعات بأن إصلاح الأضرار في المنشأتين قد يستغرق عدة أشهر. وكانت أرامكو أعلنت في 17 سبتمبر أن إنتاجها سيصل إلى 12 مليون برميل يومياً قبل نوفمبر. من جهة أخرى قال مصدران مطلعان إن أرامكو السعودية طلبت من بنوك تقديم مقترحات لقرض تمويل مشاريع بقيمة تزيد عن مليار دولار. وقال أحد المصدرين، إن طلب الشركة إنه لم يتضح على الفور الطبيعة المحددة للمشاريع التي ستُستخدم فيها تلك الأموال.