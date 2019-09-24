«أبل» تصنع «ماك برو» الجديد في أمريكا لتجنب التعريفات

المصدر: دبي - البيان

أعلن تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة «أبل»، أن الشركة ستقوم بتصنيع الجيل التالي من حاسوبها «ماك برو» في مدينة «أوستن» بولاية «تكساس» الأمريكية، وذلك لتلافي التعريفات الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على الواردات القادمة من الصين، في سياق حرب التعريفات الجمركية الحمائية المتبادلة بين البلدين.

وبحسب ما نشرته أمس شبكة «سي إن بي سي» الإخبارية الأمريكية، فقد أصدر كوك بياناً قال فيه: «يعد «ماك برو» أقوى حاسوب تنتجه «أبل» على الإطلاق. ونحن فخورون بإنتاجه في «أوستن». ونتوجه بالشكر إلى الإدارة على دعمها لنا الذي أتاح لنا هذه الفرصة».

وبهذا القرار، يصبح «ماك برو» هو المُنتَج الرئيسي الوحيد ضمن مُنتَجَات «أبل» الذي يجري تجميعه داخل الولايات المتحدة. يُذكِر أن غالبية مُنتَجَات الشركة، بما فيها الهاتف الذكي «آيفون»، يجري تجميعها في الصين، ما جعلها عُرضَة للتعريفات الجمركية.