أمين الناصر: «أرامكو» خرجت من الهجوم أقوى

المصدر: دبي - سيد صالح

أكد أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو» السعودية للنفط، أن الشركة خرجت من الهجوم الذي طال منشآتها وهي أقوى من ذي قبل.

ووفقاً لما نشرته أمس شبكة «سي إن بي سي» الإخبارية الأمريكية، فقد بث الناصر رسالة داخلية إلى موظفي «أرامكو»، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، والذي تحل ذكراه غداً.

وقال الناصر في رسالته: «إن النيران التي كان يُراد منها تدمير «أرامكو» أحدثت عاقبة غير مقصودة، ألا وهي أنها جمعت نحو 70.000 شخص منا في مهمة واحدة، وهي العودة بسرعة وثقة. وخرجت «أرامكو» من الهجوم أقوى مما كانت عليه قبله». وَأضاف الناصر بقوله: «في لحظات كهذه، فإن كل ثانية لها قيمتها، ولو لم نكن قد تحركنا على نحو عاجل لاحتواء آثار النيران وإجراء ترميم سريع للمنشآت المتضررة من الهجوم، لكان التأثير السلبي على سوق النفط والاقتصاد العالمي أكثر تدميراً».

وأكد الناصر أن آلاف الموظفين والمقاولين خاضوا سباقاً مع الزمن لإعادة الإنتاج في «أرامكو» إلى حجمه الطبيعي قبل الهجوم. وقال الناصر: «لم نتخلف بعد الهجوم عن تسليم شحنة واحدة إلى عملائنا الدوليين ولم نلغِ أي عملية تسليم، وسنواصل الوفاء بمهمتنا وهي تلبية احتياجات العالم من الطاقة».