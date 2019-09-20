100 ألف وظيفة مباشرة في قطاع الطيران بالسعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي " آياتا " في دراسة حديثة عن أن قطاع الطيران المدني في المملكة العربية السعودية يوفر 100 ألف وظيفة مباشرة ، تتوزع بين الطيران المدني والمطارات وشركات الطيران الوطنية ووكالات الطيران وشركات الخدمات الأرضية.

ونقلت صحيفة " عكاظ" عن المتحدث باسم هيئة الطيران المدني إبراهيم الروساء قوله إنه لايمكن على وجه الدقة تحديد عدد الوظائف التي يوفرها قطاع الطيران المدني في المملكة ، فبالاضافة إلى الوظائف المباشرة هناك وظائف غير مباشرة تبلغ بحسب دراسة " آياتا " نحو 427 ألف وظيفة يوفرها قطاع الطيران .

وأكد أن السعودية تعمل بوتيرة متسارعة لتطوير شبكة مطاراتها بما يواكب الزيادة المطردة في الحركة الجوية عبر ضخ استثمارات بمليارات الريالات لتصبح مركزاً لوجستياً عالمياً يربط بين قارات العالم ويستقبل ملايين السياح سنوياً في عام 2020 .