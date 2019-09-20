الحرب التجارية تهوي بالنمو العالمي لأدنى مستوى في 10 سنوات

المصدر: باريس - رويترز

أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أمس، أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين دفعت النمو العالمي لأدنى مستوياته في 10 سنوات.

وذكرت أن الاقتصاد العالمي يخاطر بالدخول في مرحلة جديدة ومستمرة من النمو المنخفض إذا ظلت الحكومات مترددة في كيفية الاستجابة. وقالت المنظمة: إن الاقتصاد العالمي سيشهد أضعف نمو منذ الأزمة المالية في 2008-2009 هذا العام، ليتباطأ من المعدل البالغ 3.6% العام الماضي إلى 2.9% هذا العام قبل أن يبلغ المعدل المتوقع البالغ 3% في 2020.

وأفادت المنظمة التي مقرها باريس بأن التوقعات أخذت منعطفاً نحو الأسوأ منذ قامت بتحديث توقعاتها في مايو حين قدرت أن الاقتصاد العالمي سينمو 3.2% هذا العام و3.4 % في 2020.

وقالت لورانس بون كبيرة خبراء الاقتصاد لدى المنظمة لـ«رويترز»: ما بدا أنها توترات تجارية مؤقتة تتحول إلى حالة جديدة مستمرة لفترة طويلة من العلاقات التجارية. النظام العالمي الذي ينظم التجارة قد انتهى، ونحن في عهد جديد من العلاقات التجارية الأقل يقيناً والأكثر ثنائية. وذكرت بون أن نمو التجارة الذي كان المحرك للتعافي العالمي بعد الأزمة المالية تراجع من 5% في 2017 ليسجل انكماشاً في الوقت الحالي. في غضون ذلك، تضغط توترات التجارة على ثقة الشركات، وتسببت في خفض نمو الاستثمار من 4% قبل عامين إلى 1% فقط.

وقالت بون: إن هناك دلائل على أن المواجهة التجارية تؤثر سلباً على الاقتصاد الأمريكي، وتضر بعض المنتجات المصنعة وتدفع المزارع للإفلاس.

ومن المنتظر أن ينمو الاقتصاد الأمريكي، الأكبر في العالم 2.4% هذا العام و2% العام المقبل، بدلاً من 2.8% و2.3% على الترتيب في توقعات المنظمة في مايو.

كما ستعاني الصين أيضاً، إذ من المتوقع أن ينمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم 6.1% في 2019 و5.7% في 2020، وهي التقديرات التي خفضتها المنظمة من 6.2% و6% في السابق.