ترامب: الاحتياطي الفيدرالي فاشل

المصدر: واشنطن - د ب أ

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجدداً مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) بالفشل بعد إعلان الأخير تخفيض سعر الفائدة.

وغرد ترامب على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي بأن جيروم باول، رئيس المركزي الأمريكي والمسؤولين فيه لم يجرؤوا على التصرف كما أنهم لا يمتلكون خطة طويلة الأمد، موضحاً أن «باول ومجلس الاحتياطي فشلا مرة أخرى». ويطالب ترامب منذ أشهر بتخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة، وكان طالب مؤخراً بخفض سعر الفائدة إلى «صفر أو أقل».

وكان مجلس الاحتياطي أعلن قبل وقت قصير أمس تخفيض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية ليتراوح سعر الفائدة بين 1.75% و2%. وهذا الخفض هو الثاني على التوالي في ظل تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.