أسهم الطاقة وخفض الفائدة يدعمان الأسواق العالمية

المصدر: نيويورك - رويترز

ارتفعت الأسواق العالمية أمس بدعم انتعاش أسهم الطاقة وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة ووضعه معايير أعلى لمزيد من التخفيضات. ففي وول ستريت، صعدت الأسهم الأمريكية، حيث زاد مؤشر داو جونز الصناعي 38.97 نقطة أو 0.14% إلى 27186.05 نقطة، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 3.63 نقاط أو 0.12% إلى 3010.36 نقاط.

وزاد مؤشر ناسداك المجمع 16.20 نقطة أو 0.20% إلى 8193.59 نقطة.

وتمتعت الأسهم الأوروبية بالأداء ذاته، حيث ارتفع مؤشر قطاع البنوك 1.1% محققاً أكبر المكاسب بين القطاعات الرئيسية، وزاد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% مع تفوق بورصتي ميلانو ومدريد الزاخرتين بأسهم البنوك.

ارتفاع ياباني

أيضاً صعدت الأسهم اليابانية قرب ذروتها هذا العام وقادت الأسهم التي يحركها الطلب المحلي مكاسب السوق، حيث ارتفع مؤشر نيكي 1.34% إلى 22255.56 نقطة، ليقترب من أعلى مستوياته منذ بداية العام البالغ 22362 نقطة الذي بلغه في أواخر أغسطس، وأغلق المؤشر مرتفعاً 0.38% إلى 22044.45 نقطة.

وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.24% إلى 1626.52 نقطة، مقترباً من ذروة 17 أغسطس البالغة 1633.96 نقطة، وأغلق المؤشر مرتفعاً 0.56% إلى 1615.66 نقطة.

وتقلصت مكاسب السوق بعدما أبقى بنك اليابان المركزي على سياسته دون تغيير، وهو قرار كان متوقعاً على نطاق واسع، لكنه يظل مخيباً لآمال بعض المتعاملين الذين راهنوا على اقتفاء البنك أثر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والمركزي الأوروبي في التيسير.

وزادت أسهم كانساي للطاقة الكهربائية 2.7% وتشوبو للطاقة الكهربائية 1.7%. وعلى الرغم من استمرار المخاوف من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تتلقى السوق دعماً من آمال بانتهاء أسوأ التطورات قريباً، لا سيما قطاع أشباه الموصلات المتعثر.

الذهب يستقر

واستقرت أسعار الذهب دون تغير يذكر بعد هبوط حاد في الجلسة السابقة، مع توخي المستثمرين الحذر في ظل عدم وضوح مسار السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي. وقالت مارجريت يانج يان، محللة الأسواق لدى «سي.إم.سي ماركتس»: يشعر المتعاملون بخيبة أمل تجاه تفرع مسار تخفيضات الفائدة في المستقبل، وتقلص السوق توقعاتها لبضعة تخفيضات جديدة في الأشهر المقبلة.

عملات

وعلى صعيد العملات، ارتفع الين الياباني بعد أن أبقى بنك اليابان المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، بينما يواجه الدولار صعوبة في الصعود بعد أن قدم الفيدرالي الأمريكي إشارات متباينة بشأن مسار التيسير في المستقبل. وزادت العملة اليابانية إلى 107.79 ين للدولار، قبل أن تقلص مكاسبها لترتفع 0.4% إلى 108.06 ين.

مركزي إنجلترا

قال بنك إنجلترا المركزي، إن الضبابية التي تكتنف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تؤدي إلى عودة الفتور إلى اقتصاد البلاد وتضر بالإنتاجية، وإن عدم التوصل لاتفاق بخصوص الفترة الانتقالية بحلول 31 أكتوبر قد ينتج عنه مزيد من الضعف. وصوّت جميع الأعضاء التسعة في لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا لصالح إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير عند 0.75% في قرار سبتمبر. وجددوا تحذيرهم من أن مغادرة الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق سيبطئ النمو ويرفع الأسعار. غير أنهم أشاروا للمرة الأولى على نحو أكثر تفصيلاً إلى الضرر الذي سينجم عن تأخر الخروج من الاتحاد الأوروبي.