الإمارات تنشئ نظاماً متطوراً للطاقة المتجددة في بربودا

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن صندوق الشراكة بين الإمارات ودول البحر الكاريبي للطاقة المتجددة عن تعاونه مع كل من وزارة المرافق العامة والطيران المدني والمواصلات والطاقة في أنتيغوا وبربودا، وصندوق مجموعة الكاريبي للتنمية (كاريكوم)، ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة في نيوزيلندا، بهدف العمل على إعادة الكهرباء إلى جزيرة باربودا التي كانت قد تعرضت إلى إعصار.

وفي إطار هذا التعاون، سوف تسهم الإمارات بمبلغ 5.7 ملايين دولار لدعم أنتيغوا وبربودا، وتعد هذه أكبر مبادرة في مجال الطاقة المتجددة ضمن منطقة الكاريبي، حيث تعد 3.5 ملايين دولار قيمة المشروع الممول لأنتيغوا وبربودا من صندوق الشراكة بين الإمارات ودول البحر الكاريبي للطاقة المتجددة خلال الإعلان عن دورة التمويل الأولى في 2017، بالإضافة إلى 700 ألف دولار مساهمة الإمارات لأنتيغوا وبربودا كمساعدات إنسانية بعد إعصار إيرما في 2017.

بالإضافة إلى ذلك، أسهمت الإمارات بقيمة 1.5 مليون دولار لإعادة نظام الطاقة والذي تبلغ قيمة المشروع الإجمالية 5.3، وكدعم إضافي لأنتيغوا وبربودا بعد الإعصار، حيث أسهمت حكومة أنتيغوا وباربودا بمبلغ مليون دولار من خلال صندوق مجموعة الكاريبي للتنمية، ونيوزيلندا بمبلغ 500 ألف دولار، للمساعدة في تمويل المشروع وإنشاء محطة طاقة هجينة.

وعبّر سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية، عن سعادته بهذا المشروع الذي سيسهم في تحقيق الرخاء والازدهار لسكان جزيرة بربودا، وأكد أن هذا المشروع يأتي في إطار جهود الإمارات وحرصها الدائم على تنفيذ المشاريع التي تخدم المجتمعات لتوفير حلول مستدامة وتدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.