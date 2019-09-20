البنوك الكبرى تنقل 1000 وظيفة من المملكة المتحدة إلى أوروبا

المصدر: لندن - الوكالات

نقلت البنوك الكبرى نحو 1000 وظيفة من المملكة المتحدة إلى أوروبا بسبب مخاوف حدوث تعطيل محتمل عقب «بريكست»، وفقاً لمسح أجرته شركة المحاسبة «إي واي».

وذكر المسح أن المزيد من فرص العمل يمكن أن تنتقل إلى خارج بريطانيا فما تم نقله هو أقل مما كان متوقعاً، وتمثل الألف وظيفة نحو 15% فقط من موظفي الخدمات المصرفية الاستثمارية الموجودين حالياً المزمع انتقالهم إلى أوروبا.

وأشارت إلى أن قيمة الأصول التي يمكن أن تخرج من المملكة المتحدة نتيجة «بريكست» تقدر بنحو تريليون جنيه إسترليني.

وأوضح أن 21% من شركات الخدمات المالية تحدثت عن مخاوفها بشأن التأثير الاقتصادي لـ«بريكست»، مشيرة إلى التأثير السلبي الذي تتركه أو ستحدثه على أعمالها، بما في ذلك انخفاض الربحية، وعمليات الدمج والاستحواذ المؤجلة، والتــــباطؤ في الإقراض وخسائر العملاء.