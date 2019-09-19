«حديد الإمارات» تدعو لتبني تحولات جذرية في صناعة الصلب الخليجية

أكد المهندس سعيد الرميثي الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات، الدور المحوري الذي تلعبه دول مجلس التعاون الخليجي في قطاع الحديد والصلب، فضلاً عن طرحه للتحديات والفرص التي يتميّز بها القطاع بوجه عام.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الحوارية الثانية التي أقيمت تحت عنوان «التوقعات المستقبلية لقطاع الحديد والصلب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، ضمن فعاليات المؤتمر السعودي الدولي الأول للحديد والصلب المنعقد في مدينة الرياض.

ويجمع المؤتمر، الذي ينعقد بين 16 و18 سبتمبر الجاري، أخصائيين من دول مجلس التعاون الخليجي للتباحث في واقع سوق الصلب الإقليمية. ويُركّز المؤتمر على الآفاق الحالية لسوق الحديد والصلب الإقليمي، وواقع الرسوم الحمائية على مستوى العالم، إلى جانب تناوله للفرص المتوفرة في السوق، وخصوصاً في قطاع الإنشاءات.

وقال الرميثي، في كلمته: «يجب على منتجي الحديد والصلب في دول مجلس التعاون الخليجي التركيز على الصناعات التحويلية، بالنظر إلى النمو المستمر للقطاع الصناعي خلال السنوات المقبلة».

وأوضح إن هذا الأمر يفيد بضرورة العمل على تغيير توجهات القطاع حالياً في دول التعاون والمتمثلة في التركيز على قطاع البناء، فنحن بحاجة إلى إتاحة الفرصة للصناعات التحويلية من أجل تحفيز الطلب على الصلب في المنطقة، وهو ما نجحت حكومات دول التعاون في دعمه عبر توفير البنية التحتية المناسبة، سواء من حيث إطلاق وتخصيص المناطق الصناعية أو الاستثمار في قطاع النقل إلى جانب إقرار القوانين والتشريعات التي تدعم التوجه العام نحو تبني نهج الصناعات التحويلية».