البورصة السعودية ترتفع بدعم أسهم البتروكيماويات

المصدر: الرياض - رويترز

تعافت البورصة السعودية أمس متجاوزةً أزمة «أرامكو» بدعم من مكاسب الأسهم المالية وأسهم البتروكيماويات، بعدما قال وزير الطاقة إن المملكة ستستعيد إنتاجها النفطي كاملاً بنهاية سبتمبر.

وسعى وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إلى طمأنة الأسواق، قائلاً إن المملكة ستستعيد فاقد إنتاجها النفطي بنهاية الشهر، لتعود الإمدادات إلى مستوياتها السابقة قبل الهجوم على منشأتين لأرامكو في مطلع الأسبوع.

وقال الرئيس التنفيذي لأرامكو إن شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة قادرة على إمداد السوق المحلية، وستعوض المصافي المحلية بلقيم إضافي في اليومين القادمين.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.7 % مع صعود سهم مصرف الراجحي 1.8% بينما ارتفع سهم البنك السعودي الفرنسي 2.6 %.

وارتفعت أسهم شركات البتروكيماويات بعدما قالت إن إمدادات اللقيم من أرامكو تحسنت، مع صعود سهم الأسمدة العربية السعودية (سافكو) 2%.