الدولار ينتعش وسط ترقب اجتماع «الاحتياطي الاتحادي»

المصدر: طوكيو، سنغافورة - رويترز

تلقى الدولار الأمريكي دعماً كبيراً أمس وسط حالات من الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية تسببت فيها هجمات على منشأتي نفط سعوديتين، بينما باع المستثمرون بشكل كبير الدولار الأسترالي بعد ميل للتيسير من جانب البنك المركزي.

وارتفع الدولار لأعلى مستوياته منذ أول أغسطس مقابل الين ليلامس 108.36 ينات، مدعوماً أيضاً بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أبرم اتفاقات تجارية مع طوكيو.

وكانت التحركات طفيفة، إذ يترقب المتعاملون ما سيسفر عنه اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسات اليوم الأربعاء مع توقعات قوية بخفض في أسعار الفائدة، واجتماع بنك اليابان أمس الذي قد يسفر عن مزيد من الإجراءات التحفيزية. وواصل مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية ، المكاسب التي حققها أول من أمس ليبلغ 98.609 وبلغ اليورو مستوى أعلى بعض الشيء عند 1.1010 دولار.