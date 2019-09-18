الذهب يستقر مع إحجام المتعاملين عن بناء مراكز

المصدر: لندن - رويترز

استقرت أسعار الذهب أمس مع إحجام معظم المتعاملين عن تكوين مراكز في السوق قبل خفض متوقع لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب الفوري عند 1498.80 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التعاملات بعدما ارتفع بما يصل إلى 1% في الجلسة السابقة مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وزاد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.4% إلى 1505.6 دولارات للأوقية.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 17.85 دولاراً للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.1% إلى 937.64 دولاراً للأوقية، بينما استقر البلاديوم عند 1605.07 دولارات بعدما لامس مستوى قياسياً عند 1626.81 دولاراً في الجلسة السابقة.