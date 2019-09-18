تعافي سندات دولارية لأرامكو وحكومة المملكة

المصدر: لندن - رويترز

تعافت سندات مقومة بالدولار أصدرتها الحكومة السعودية وشركة النفط الحكومية أرامكو أمس بعد هبوطها في أعقاب هجمات على منشأتي نفط في المملكة.

وأظهرت بيانات تريدويب ارتفاع إصدار سندات سعودية يُستحق في 2046 وإصدار يُستحق في 2047، وكذلك سندات لأرامكو تُستحق في 2049 ما يزيد على 0.7 سنت للدولار، لتسترد بعض الخسائر التي تكبدتها أول من أمس.

وفي مؤشر على أن قلق المستثمرين بشأن تداعيات الهجمات ربما ينحسر، ظلت تكلفة التأمين على الديون السيادية السعودية من مخاطر التخلف عن السداد لأجل 5 سنوات عند 66 نقطة أساس أمس، دون تغيير عن مستوى الإغلاق الذي سجلته أول من أمس الاثنين وفقاً لبيانات آي.إتش.إس ماركت. وارتفعت التكلفة 6 نقاط أساس أول من أمس.