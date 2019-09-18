0.7 % تراجع مؤشر الأسهم السعودية مع هبوط شركات البتروكيماويات

المصدر: الرياض - رويترز

هبطت الأسهم السعودية أمس مع تعرض شركات البتروكيماويات لضغوط بعد هجمات مطلع الأسبوع على منشأتين نفطيتين لأرامكو السعودية، والتي تسببت في تعطيل معروض نفط المملكة.

وتراجع مؤشر الأسهم السعودية 0.7 % مع هبوط سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، أكبر منتج بتروكيماويات في الخليج، 3.2 % مع بدء تداوله دون الحق في توزيعات الأرباح.

وأعلنت سابك وشركات بتروكيماويات أخرى عن تخفيضات في إمداداتها من اللقيم عقب هجمات السبت على منشأتي أرامكو.

وعلى صعيد الأسهم السعودية الأخرى، تراجع بنك الرياض والبنك الأهلي التجاري 3.7 و0.9 % على الترتيب.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.5 % مع تراجع 26 سهماً من أسهمه الثلاثين.