«الاحتياطي الفيدرالي» نحو خفض جديد للفائدة اليوم

المصدر: دبي - سيد صالح

يعقد «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» الأمريكي اليوم اجتماعاً وسط تكهنات بأن يتمخض الاجتماع عن اتخاذ قرار آخر بخفض سعر الفائدة، إلا أن احتمالات لجوء المجلس إلى المزيد من الخفض مستقبلاً باتت ضعيفة، وفقاً لتقرير نشرته أمس شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية.

وأوضح التقرير أن التغيرات الأخيرة التي شهدتها الأسواق، والمتمثلة في ارتفاع أسعار النفط العالمية بنسبة 20%، تعزز الآراء التي تستبعد أن يواصل «الاحتياطي الفيدرالي» سياسة خفض أسعار الفائدة خلال المستقبل المنظور.

وأكد أن صورة الاقتصادين الأمريكي والعالمي خلال الفترة المتبقية من 2019 تبدو مبهمة وغير واضحة الملامح بسبب ارتفاع معدلات التضخم المتوقعة نتيجة ارتفاع أسعار النفط. وعليه، تتضارب توقعات المحللين الاقتصاديين بشأن احتمال لجوء الاحتياطي إلى خفض آخر في اجتماعه الأخير للعام الجاري، والمنتظر انعقاده في ديسمبر.

وقال بيث آن بوفينو، كبيرة المحللين لدى ستاندرد أند بورز «إس أند بي»: «إذا وضعنا في اعتبارنا ارتفاع أسعار السلع بعد ارتفاع أسعار النفط، يبدو من الصعوبة المتزايدة بمكان أن يتخذ الفيدرالي قرارات أخرى بخفض سعار الفائدة بعد اجتماع اليوم».