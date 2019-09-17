عبد العزيز بن سلمان: الاعتداء الإرهابي على المملكة يعتبر هجوماً على كافة الدول

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في مؤتمر صحفي أن الاعتداء الإرهابي على المملكة يعتبر هجوماً على كافة الدول، مشيراً إلى أن الإمدادات البترولية عادت إلى ما كانت عليه سابقا، وأنه تم خلال اليومين الماضيين احتواء الأضرار الناجمة عن الهجوم الإرهابي.

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان إنه سيتم إنتاج 12 مليون برميل من النفط قبل نهاية شهر نوفمبر المقبل، مؤكداً أن إمدادات السوق المحلية لم تتأثر جراء الهجوم الإرهابي.

وأضاف: نسعى لأن نكون مصدراً آمناً لإمدادات النفط العالمية وعلى المجتمع الدولي محاسبة كل من يقف وراء هذه العمليات الإرهابية.