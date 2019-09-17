الأسهم السعودية ترتد صعوداً وتعوض خسائرها

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

صعد سوق الأسهم السعودية في ختام جلسة أمس، مرتداً من أدنى مستوياته في عام مع تلاشي مخاوف المستثمرين بعد هجوم «أرامكو».

وارتفع مؤشر البورصة بنهاية الجلسة 1% أو ما يعادل 77.7 نقطة ليغلق عند 7827.17 نقطة بدعم رئيسي من مكاسب أسهم البنوك والبتروكيماويات.

وقال وسطاء في السوق السعودية لـ«البيان الاقتصادي»: «استعادت الأسهم مسارها الصاعد ونجحت في تعويض خسائرها بعد صدمة الهجوم على منشأتي نفط لأرامكو وهو ما تسبب في ضغوط بيع عشوائية أول من أمس».

وارتفع سهم شركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، أكبر شركة بتروكيماويات في المملكة، بنحو 1.98%، و«كيمانول» بنسبة 0.13% و«المجموعة السعودية» بنسبة 0.71%.

وفي قطاع البنوك صعد سهم «السعودي الفرنسي» 4.52% و«الأهلي التجاري» 4.15% و«سامبا» 3.54% و«بنك البلاد» 2.04% و«مصرف الراجحي» 1.36%.