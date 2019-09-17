الهجمات تضغط على الأسواق العالمية وأسهم الطاقة ترتفع

المصدر: نيويورك - رويترز

تسبب الهجوم على منشأتين سعوديتين للنفط تابعتين لشركة «أرامكو»، في الضغط على الأسواق العالمية، بعد أن أسفر الهجوم عن تعطل 5% من الإمدادات العالمية، وأضاف العديد من المخاوف حيال نمو الاقتصاد العالمي، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسهم قطاع الطاقة مع قفزة أسعار النفط.

ففي وول ستريت، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي عند الفتح 0.55%، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 0.40%، ونقص مؤشر ناسداك المجمع 32 0.39% .

كذلك هبطت الأسهم الأوروبية، إذ تراجع إقبال المستثمرين على المخاطرة بسبب الهجمات. وانخفضت أسهم قطاع الطيران. كما نزل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5%. وتراجع مؤشر فايننشال تايمز 0.28%، ونزل مؤشر داكس الألماني 750.60%، وتراجع مؤشر كاك الفرنسي 0.67%.

في المقابل، ارتفعت العملات المرتبطة بسعر النفط، حيث زاد الين الياباني والفرنك السويسري مع سعي المستثمرين القلقين إلى ملاذ آمن. وصعدت الكرونة النرويجية 0.7% ثم استقرت عند 8.964 كرونة مقابل الدولار مرتفعة 0.3% فقط خلال الجلسة، كما زادت بنفس النسبة مقابل اليورو.

ونزل الدولار 0.1% مقابل سلة من العملات. ولم يطرأ عليه تغير مقابل اليورو عند 1.1079 دولار. كما نزل الجنيه الاسترليني 0.3% إلى 1.2466 دولار.