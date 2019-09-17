احتياطي أمريكا 645 مليون برميل استخدمته 3 مرات

المصدر: دبي ـ البيان

تحتفظ الولايات المتحدة الأمريكية بمخزون نفطي استراتيجي يبلغ 645 مليون برميل، ما يجعله أكبر مخزون احتياطي للنفط في العالم.

وقد أذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، باستخدام النفط من احتياطي الطوارئ بعد هجمات أرامكو السعودية.

ووفقاً لتقرير نشره الموقع العربي لشبكة «سي.إن.إن» يتكون الاحتياطي الاستراتيجي من 4 مواقع على طول سواحل خليج تكساس ولويزيانا التي تحوي كهوف تخزين عميقة تحت الأرض.

ولا يستطيع أحد سوى رئيس البلاد إصدار أمر للسماح باستخدام احتياطي النفط الاستراتيجي، وهو أمر حدث حتى الآن 3 مرّات فقط حيث كانت آخر مرة في يونيو 2011، عندما أدت الاضطرابات المدنية في ليبيا إلى زعزعة صادرات النفط العالمية بعد القلق من تعطل الإمدادات حيث بيع 30 مليون برميل.

كما استخدم في 2005 بعد أن دمر إعصار كاترينا البنية التحتية للنفط في البلاد على طول خليج المكسيك، بينما كان الاستخدام الأول للاحتياطي في عام 1991، عندما هاجمت الولايات المتحدة الأمريكية العراق في حرب الخليج الثانية.