مصادر: «أرامكو» تطلب منتجات نفط مكررة للتسليم الفوري

المصدر: سنغافورة ـ وكالات

قالت ثلاثة مصادر تجارية، أمس، إن وحدة التجارة التابعة لشركة أرامكو السعودية طلبت منتجات نفط للتسليم الفوري عقب هجمات يوم السبت الماضي.

كانت شركة إنرجي أسبكتس للاستشارات قالت في مذكرة أول من أمس، إن السعودية تتجه لأن تصبح مشتريا كبيرا للمنتجات المكررة بعد الهجمات. وقالت إن الهجمات ربما قلصت طاقة التكرير بأرامكو بما يصل إلى مليون برميل يوميا، ولم يتضح إلى أي من مصافي أرامكو السعودية تشير شركة الاستشارات. وذكر اثنان من المصادر أن أرامكو للتجارة تطلب شراء شحنات ديزل للتسليم الفوري. وتصدر السعودية عادة الديزل أكثر مما تستورد.

وقال أحد المصادر رافضا ذكر اسمه، لأنه غير مخول للحديث لوسائل الإعلام، «يبحثون عن منتجات نفطية منذ تقليص العمل في بعض المصافي».