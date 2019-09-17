«أكسالتا» تستحوذ على «كابيتال للأصباغ»

المصدر: دبي- سيد صالح

أعلنت أمس شركة «أكسالتا كوتينغ سيستيمز» الأمريكية الرائدة في تصنيع الدهانات، الأصباغ وأنظمة الطلاء المتنوعة، عن إبرام اتفاق نهائي مع شركة «كابيتال للأصباغ» الإماراتية التي يقع مقرها الرئيسي في أبوظبي، تستحوذ بموجبه على الشركة الإماراتية، وفقاً لما نشره أمس موقع «ياهو» الشبكي.

وأفاد الموقع بأن صفقة الاستحواذ مرهونة باستصدار الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية المعنية، والشروط المعتادة الأخرى، وأضاف أنه من المتوقع الانتهاء من الصفقة خلال الربع الأخير من العام الجاري.

ولم تعلن «أكسالتا» عن البنود المالية في صفقة الاستحواذ.

وقال سوبيرز سيثي، نائب رئيس «أكسالتا»، تعليقاً على الصفقة: «تعد إضافة «كابيتال للأصباغ» إلى محفظة «أكسالتا» مثالاً رائعاً على توسعنا المستمر في الأسواق الناشئة والأسواق الصناعية».

وأضاف بقوله: «نتطلع إلى تعزيز مكانتنا كرائد عالمي في صناعة الدهانات عبر الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، ونتوقع أن يساعدنا هذا الاستحواذ على مواصلة نمو «أكسالتا»، وتحقيق الفائدة لعملائنا الحاليين والمستقبليين».